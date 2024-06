Czekająca na swój kolejny mecz podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa Iga Świątek ma kolejny powód do radości! Polska tenisistka otrzymała bowiem kolejne wyróżnienie. To właśnie zagranie liderki światowego rankingu zostało uznane najlepszym zagraniem maja w całym tourze, o czym organizacja WTA poinformowała w oficjalnym komunikacie. 23-latka została zagrodzona za niebywałą wymianę, do jakiej doszło w jej starciu z Maddison Keys w Rzymie.