Iga Świątek nad tym musi jeszcze popracować. Zauważono słaby punkt

Iga Świątek w ostatnich tygodniach sprawia wrażenie niepokonanej. Choć pojawiły się momenty zwątpienia (jak w meczu z Julią Putincewą), to w najważniejszych momentach to Polka była na zupełnie innym poziomie niż jej przeciwniczki. Dobitnie pokazała to w meczu z Aryną Sabalenką. Jak się jednak okazało, raszynianka wciąż ma nad czym pracować. Jeden element przyprawia o dreszcz ekspertów tenisa. Co jest wciąż piętą achillesową Polki?