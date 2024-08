Iga Świątek na US Open opływa w luksusy. Fortuna za zaledwie jedną noc

Iga Świątek ma przed sobą mecz z Anastazją Pawluczenkową. Panie zawalczą ze sobą o udział w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Jak na razie tenisistki zagrały przeciw sobie tylko raz - był to pamiętny mecz na turnieju w Rzymie, gdzie Iga Świątek pokonała rywalkę 6:0, 6:0. Polscy kibice z pewnością liczą na powtórkę.

Iga Świątek opływa w luksusach

Na czas US Open Iga Świątek zatrzymała się w legendarnym hotelu The Plaza. Mieści się on przy Piątej Alei, niedaleko wejścia do Central Parku. W środku mieści się jedna z najlepszych nowojorskich restauracji, The Palm Court, centrum odnowy biologicznej, całodobowe centrum fitness i... luksusowymi łazienkami z armaturą pokrytą 24-karatowym złotem.

To tutaj nocują wielkie gwiazdy show-biznesu, a teraz także Iga Świątek. "W Nowym Jorku jest bardzo głośno i ciężko się tutaj zrelaksować. Dlatego zatrzymałam się blisko Central Parku. Na pewno to wykorzystam i spróbuję się zrelaksować i mieć więcej natury, ponieważ to w zasadzie jedyne miejsce w Nowym Jorku, gdzie można być bliżej natury" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Iga Świątek wybrała hotel. Za noc płaci się fortunę

Żeby móc nocować w tym samym miejscu, co Iga Świątek, już za jedną noc trzeba by się było sporo wykosztować. W najtańszych pokojach na rok przed US Open 2025 trzeba zapłacić 4400 zł za noc - za tydzień zapłaci się ok. 31 tys. zł.

Iga Świątek zajęła jeden z bardziej luksusowych pokoi. Za najdroższe trzeba zapłacić nawet 15 700 zł za noc! Polka dzięki dobrej grze w turniej oraz kontraktom reklamowym zarabia jednak spore pieniądze i może pozwolić sobie na chwilę odpoczynku za sporą opłatą.

