Iga Świątek na szczycie? Komputer nie ma żadnych wątpliwości

Iga Świątek we wrześniu tego roku zrzuciła ze swoich pleców bardzo duży ciężar oczekiwań. Polka straciła bowiem pozycję liderki rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. To sprawiło, że teraz to nasza tenisistka jest w roli tej, która goni swoją rywalkę w rankingu WTA. Dawno nie było takiej sytuacji. Ostatnio Świątek nie liderowała temu zestawieniu w marcu 2022 roku.