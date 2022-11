Iga Świątek na rajskich wakacjach. Wypoczywa w luksusowym hotelu

Za I gą Świątek niesamowity sezon. Po niespodziewanym zakończeniu kariery przez Ashleigh Barty to właśnie ona przejęła miano liderki światowego rankingu . Od tamtego czasu oczy dziennikarzy z całego świata zwrócone były właśnie na Polkę. Bez wątpienia, było to dla sporym obciążeniem mentalnym dla tak młodej zawodniczki.

Świątek po raz drugi w karierze wzięła udział w turnieju WTA Finals, tym razem jednak presja była znacznie większa, gdyż to ona przystąpiła do rywalizacji ze świadomością bycia numerem jeden na świecie. 21-latka choć nie wygrała turnieju, to wróciła do kraju z uśmiechem na ustach. Nic dziwnego, najbliższe dni raszynianka spędzi wypoczywając na upragnionych wakacjach.