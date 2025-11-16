Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek na PGE Narodowym? Hitowa sprawa. Gwiazda podała gotowy przepis

Artur Gac

Artur Gac

Turniej Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim pokazał jednoznacznie, że - biorę pełną odpowiedzialność za swoją tezę - dzisiaj Iga Świątek wyprzedaje każdą halę sportową w naszym kraju. To właśnie druga rakieta świata sprawiła, że na co dzień żużlowe miasto w województwie lubuskim, od piątku żyje tenisem i stało się chwilową stolicą tego sportu. Format naszej gwiazdy pozwala snuć plany nad organizacją wielkiej imprezy na PGE Narodowym. Interia zapytała o to Świątek, a zawodniczka bardzo obszernie odniosła się do takiej koncepcji.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekHenry NichollsAFP

"Iga Świątek" w ciągu trzech dni jest w Gorzowie Wielkopolskim odmieniana przez wszystkie przypadki. Kibice szturmowali halę podczas obu dni meczowych reprezentacji Polski, ale "szał na Świątek" miał miejsce także w sobotę, gdy odbyła się oficjalna sesja autografowa.

Przy tej okazji korzystają także nasze pozostałe reprezentantki, czyli Linda Klimovicova, Katarzyna Kawa i Martyna Kubka, które dodatkowo mogą ogrzewać się w blasku sławy liderki kadry, a przy okazji zbudować swoją rozpoznawalność i notowania.

Iga Świątek na PGE Narodowym? Polka zabrała głos

Dziś nie ma takiej hali w Polsce, w której ostałyby się wolne miejsca, gdyby ogłoszono, że Iga Świątek w kolejnym roku znów wystąpi na polskiej ziemi. Areny w Krakowie i Gliwicach, ale nie tylko, pękałyby w szwach. Może więc od razu warto zrobić możliwie najgłębszy skok i działacze Polskiego Związku Tenisowego powinni wykonać tytaniczną pracę, aby narodowy skarb w sporcie trafił na obiekt numer jeden w kraju, czyli PGE Narodowy? Zwłaszcza, że w stolicy odbywa się szereg, nierzadko jednodniowych imprez, które cieszą się gigantycznym zainteresowaniem. Ot, choćby żużlowe Grand Prix z udziałem Bartosza Zmarzlika, sześciokrotnego mistrza świata, z którym Iga miała okazję poznać się właśnie w Gorzowie.

    Dziennikarz Interii zapytał naszą tenisistkę wprost, czy marzy jej się, aby na najbardziej reprezentacyjnym obiekcie została twarzą tenisowego eventu, który byłby swoistym narodowym świętem tenisa w naszym kraju?

    - Myślę, że na takie rzeczy w mojej karierze jeszcze będzie czas. Zdaję sobie sprawę, że teraz każdy z takich turniejów to dla mnie nie tylko sama gra w tenisa, bo nawet na samych turniejach WTA jest dużo obowiązków. Zdaję sobie sprawę, że gdybym wszystkie turnieje grała w Polsce, to spędziłabym prawdopodobnie trzy razy więcej czasu, będąc w tenisowym otoczeniu i pracując niekoniecznie tenisowo, ale spędzając czas z fanami lub na innych zobowiązaniach. Na pewno, gdybym miała czas, to bardzo bym chciała, ale nie wiem gdzie teraz konkretnie miałabym wcisnąć taki event w mój kalendarz - zaczęła odpowiedź Iga Świątek.

    A następnie, pełna nadziei, kontynuowała: - Może pojawi się okazja, aby zagrać właśnie jakiś mecz pokazowy. Bo zawsze takie mecze są trochę łatwiejsze pod tym względem, że sama mam świadomość, iż nie muszę cały czas być w reżimie. Mogę zagrać fajny mecz i wiem, że kibice docenią też to, jak poświęcę im czas po spotkaniu. Natomiast na normalnym turnieju WTA nie do końca spędziłabym godzinę po meczu podpisując autografy - zwróciła uwagę.

    Na końcu jednak z całą stanowczością dała do zrozumienia, że taki pomysł byłby strzałem w dziesiątkę. I podała nawet gotowy przepis, który mógłby sprawić, że tymczasowy kort tenisowy, mniej więcej o tej samej porze w przyszłym roku, zobaczylibyśmy w stolicy.

    - Uważam, że to zawsze jest fajny pomysł, żeby podpromować polski tenis i sprawić, by więcej osób miało okazję zobaczyć mnie czy inne dziewczyny na żywo. Z pewnością jednak cały turniej do zorganizowania na pewno jest wymagający. Zresztą gdy już grałam w Warszawie, to mogłam trochę doświadczyć, jak ciężko jest grać u siebie. Myślę, że rozgrywki BJK Cup grane w Polsce są dla mnie idealnym kompromisem. Też są na koniec sezonu, więc trochę napięcia z człowieka schodzi, więc mogę w pełni poświęcić się drużynie i kibicom.
    Iga Świątek na pytanie Interii

      Czy tego typu projekt jest już także przedmiotem działań władz polskiego związku? Radosław Szymanik, wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego i Kształcenia Trenerów w Polskim Związku Tenisowym, na antenie Polsatu Sport udzielił bardzo ciekawej wypowiedzi.

      - Jako członek PZT mogę zdradzić, że pracujemy nad dużymi imprezami w Polsce. Niestety więcej nie mogę powiedzieć, ale kibice będą zadowoleni - tajemniczo postawił sprawę działacz.

      Z Gorzowa - Artur Gac

      Polska ma nowy talent? Świątek chwali młodą reprezentantkę podczas BJK CupPolsat Sport
      Tenisistka uderza piłkę podczas meczu tenisowego, ubrana w sportowy strój z białą czapką i czerwoną spódniczką, dynamiczna akcja na tle czarnej tablicy z napisem.
      Iga Świątek zagra w Gorzowie Wielkopolskim? Sztab Polki komentujeDAX IMAGESAFP
      Tenisistka w białej czapce i stroju sportowym trzymająca rakietę tenisową i dwie piłki na tle kortu, w otoczeniu kibiców i polskich symboli narodowych.
      Iga Świątek podczas BJK Cup w Gorzowie WielkopolskimTomasz Browarczyk/400mm.plNewspix.pl
      Tenisistka w białej koszulce i czerwonej spódniczce wykonuje uderzenie podczas meczu na korcie twardym, w tle widownia uważnie obserwuje rozgrywkę.
      Iga Świątek podczas turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie WielkopolskimPAWEL JASKOLKANewspix.pl

