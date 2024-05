Iga Świątek jest już niemal gotowa do tegorocznego Rolanda Garrosa. Pierwszy mecz rozegra z nieznaną jeszcze kwalifikantką już 27 maja, czyli dzień po rozpoczęciu zawodów. Tego samego dnia na korcie pojawi się również Magda Linette (50. WTA), która będzie miała o wiele trudniejsze zadanie - na jej drodze stanie Ludmiła Samsonowa (19. WTA). Najwyższy czas gotować się do pierwszych pojedynków. Świątek zrobiła to w wyjątkowy sposób - na korcie spotkała się ze swoją pogromczynią z 2021 roku, Marią Sakkari (7. WTA). Panie poćwiczyły, porozmawiały i zrobiły sobie wspólne zdjęcie.

