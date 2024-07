Iga Świątek na korcie, Dawid Podsiadło na trybunach. A w sieci burza

Dawid Podsiadło w towarzystwie polskich sportowców pojawił się już w piątkowy wieczór, kiedy to w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Popularny piosenkarz razem z "Biało-Czerwonymi" popłynął barką , a obecni na miejscu reprezentanci naszego kraju chętnie fotografowali się z uznanym artystą i publikowali zdjęcia w mediach społecznościowych.

Iga Świątek grała o awans, Dawid Podsiadło dopingował

Podsiadło wywołał ogromne poruszenie wśród komentujących, ponieważ nie wszystkim spodobał się pomysł, by piosenkarz był twarzą rywalizacji polskich sportowców na arenach olimpijskich.

"Żenada, robienie cyrku celebryckiego z najważniejszego wydarzenia sportowego" - czytamy w jednym z komentarzy pod wpisem Eurosportu. "Za to ja płacę?" - dopytywał ktoś inny. "Podsiadło? A któż to jest? Hmm... Interesuje się sportem ale zupełnie go nie kojarzę! Jaką dyscyplinę uprawiał że teraz jest ekspertem który będzie tłumaczył nam tajniki tejże dyscypliny?" - czytamy w kolejnym, mocno ironicznym komentarzu.