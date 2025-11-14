Iga Świątek na korcie, a kibice utknęli przed halą. Co się stało? Jest reakcja

Od początku było wiadomo, że w Gorzowie Wielkopolskim od piątku zaczyna się narodowe święto tenisa, bowiem to właśnie w tutejszej, nowoczesnej arenie zdecydowano się zorganizować turniej kwalifikacyjny BJKC z udziałem reprezentacji Polski. Gdy oficjalnie potwierdzono, że gwiazdą numer 1 będzie Iga Świątek, bilety bardzo szybko stały się towarem deficytowym.

Kibice Igi Świątek spóźnili się na mecz. Skąd problem z kolejką?

Kibice z całej Polski nie przepuścili okazji, by po ponad dwóch latach zobaczyć gigantkę światowego tenisa na polskiej ziemi. W ten sposób stało się jasne, że w piątek i w niedzielę należy oczekiwać maksymalnego obłożenia na meczach "biało-czerwonych" kolejno z Nową Zelandią i Rumunią. Pięć tysięcy osób, tyle bowiem może pomieścić Arena Gorzów, kazało wziąć pod uwagę, że zrobi się tłoczno.

Gdy na minuty przed godziną 15 wyszedłem na zewnątrz, by popatrzeć na mrowie ludzi, którzy wciąż stali w długiej kolejce, według mnie liczącej ponad sto metrów, jeden z pracowników obiektu, kręcąc głową, powiedział: - To jest decyzja organizatora. Organizator zażyczył sobie, by wpuszczać ludzi dopiero od godziny 14. Chyba nie przewidzieli, że stworzy się taki korek - żałował tych wszystkich, którzy musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Pewnym pocieszeniem był tylko ukłon niebios, bowiem nie padał deszcz, ani temperatura nie powodowała dodatkowego dyskomfortu.

- Tak, zapadła decyzja, że kibice będą wpuszczani od godziny 14 - potwierdziła nam osoba, związana z Polskim Związkiem Tenisowym.

W tłumie byli też tacy kibice, którzy nie szukali winnych. Jedna z kobiet przyznała, że w kolejce ustawiła się dopiero dziesięć minut wcześniej. - Idzie to wszystko całkiem sprawnie - uśmiechnęła się na stwierdzenie, że umknie jej prezentacja obu ekip oraz zapewne kawałek pierwszego meczu w wydaniu Katarzyny Kawy.

Z Gorzowa - Artur Gac

Iga Świątek DAISUKE URAKAMI/Yomiuri AFP