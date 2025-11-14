Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek na korcie, a kibice utknęli przed halą. Co się stało? Jest reakcja

Artur Gac

Artur Gac

Gdy Iga Świątek, pozostałe reprezentantki Polski i ich rywalki z Nowej Zelandii już były na korcie, uroczyście otwierając turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup, pod Areną Gorzów kibice wciąż tworzyli bardzo długą kolejkę, by móc wejść na trybuny. - Przepraszam, czy mogę dostać się tymi drzwiami? - zagadnęła jedna ze zniecierpliwionych fanek, wskazując na wejście dla mediów. Kto zawiódł, że wynikła taka sytuacja, gdy wiadomo było, że wyprzedały się wszystkie bilety i nadciągnie około 5 tysięcy ludzi?

Przed meczem Polek na BJKC w Gorzowie kibice musieli stać w długiej kolejce
Przed meczem Polek na BJKC w Gorzowie kibice musieli stać w długiej kolejceArtur Widak/NurPhoto via Getty Images / materiały własneGetty Images

Od początku było wiadomo, że w Gorzowie Wielkopolskim od piątku zaczyna się narodowe święto tenisa, bowiem to właśnie w tutejszej, nowoczesnej arenie zdecydowano się zorganizować turniej kwalifikacyjny BJKC z udziałem reprezentacji Polski. Gdy oficjalnie potwierdzono, że gwiazdą numer 1 będzie Iga Świątek, bilety bardzo szybko stały się towarem deficytowym.

Kibice Igi Świątek spóźnili się na mecz. Skąd problem z kolejką?

Kibice z całej Polski nie przepuścili okazji, by po ponad dwóch latach zobaczyć gigantkę światowego tenisa na polskiej ziemi. W ten sposób stało się jasne, że w piątek i w niedzielę należy oczekiwać maksymalnego obłożenia na meczach "biało-czerwonych" kolejno z Nową Zelandią i Rumunią. Pięć tysięcy osób, tyle bowiem może pomieścić Arena Gorzów, kazało wziąć pod uwagę, że zrobi się tłoczno.

Zobacz również:

Dawid Celt komplementuje podejście Igi Świątek do gry w reprezentacji Polski
Tenis

Iga Świątek w akcji, kapitan kadry w mocnych słowach. "Zabijemy te rozgrywki"

Artur Gac
Artur Gac

    Gdy na minuty przed godziną 15 wyszedłem na zewnątrz, by popatrzeć na mrowie ludzi, którzy wciąż stali w długiej kolejce, według mnie liczącej ponad sto metrów, jeden z pracowników obiektu, kręcąc głową, powiedział: - To jest decyzja organizatora. Organizator zażyczył sobie, by wpuszczać ludzi dopiero od godziny 14. Chyba nie przewidzieli, że stworzy się taki korek - żałował tych wszystkich, którzy musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Pewnym pocieszeniem był tylko ukłon niebios, bowiem nie padał deszcz, ani temperatura nie powodowała dodatkowego dyskomfortu.

    - Tak, zapadła decyzja, że kibice będą wpuszczani od godziny 14 - potwierdziła nam osoba, związana z Polskim Związkiem Tenisowym.

    W tłumie byli też tacy kibice, którzy nie szukali winnych. Jedna z kobiet przyznała, że w kolejce ustawiła się dopiero dziesięć minut wcześniej. - Idzie to wszystko całkiem sprawnie - uśmiechnęła się na stwierdzenie, że umknie jej prezentacja obu ekip oraz zapewne kawałek pierwszego meczu w wydaniu Katarzyny Kawy.

    Z Gorzowa - Artur Gac

    Dawid Celt: Nie ma powodów do narzekań na skład reprezentacji Polski, zdając sobie sprawę z tego, jak ciężko jest namówić dziewczynyPolsat Sport
    Tenisistka w białym stroju trzymająca rakietę, z wyrazem zdziwienia lub zaskoczenia na twarzy, na tle rozmytej publiczności.
    Iga ŚwiątekDAISUKE URAKAMI/YomiuriAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja