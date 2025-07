Iga Świątek na innym poziomie. Polka w "trybie bestii". Komunikat poszedł w świat

Iga na Wimbledonie weszła mentalnie na inny poziom. Kanada da nam obraz tego, czy "Polski Punisher" jest naładowany i gotowy do tego, by wystrzelić jeszcze wyżej. Ja uważam, że tak i że wejdzie na jeszcze wyższy poziom w trybie bestii, a w przyszłości na pewno odzyska miano numeru jeden

W sobotę rozlosowana została drabinka turnieju WTA 1000 w Montrealu. Iga Świątek ze względu na swoje rozstawienie przystąpi do rywalizacji od drugiej rundy, w której zmierzy się z Juliją Putincewą lub jedną z kwalifikantek - Chinką Guo Hanyu. Później była liderka światowego rankingu ma także w planach wylot do Stanów Zjednoczonych i występ na "tysięczniku" w Cincinnati, który będzie stanowił jej ostatni etap przygotowań do US Open. Wielkoszlemowa rywalizacja na nowojorskich kortach rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa przez dwa tygodnie.