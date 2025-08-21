Iga Świątek musiała się wycofać. Jedna decyzja lekarza zmieniła wszystko

Iga Świątek to obecnie wiceliderka światowego rankingu tenisistek. Chwilowo w odwrocie. Na szczycie zestawienia zasiadała przecież w sumie przez 125 tygodni. Zamierza tam wrócić jak najszybciej i na dłużej.

Agata, jej starsza o trzy lata siostra, też grała w tenisa. Nie dotarła jednak do zawodowego etapu przygody z tą dyscypliną sportu. Dzisiaj jest stomatologiem.

Iga Świątek nie wybrała kortu sama. Wszystko zaczęło się od opinii... laryngologa

Nad życiowymi wyborami córek czuwał od ich najmłodszych lat ojciec Tomasz. Były wioślarz, olimpijczyk z Seulu, potrafił zadbać o to, by Agata i Iga nie zniechęciły się do sportu.

- Były momenty, że chciały rzucić rakietę w kąt i dać sobie spokój z tenisem. Zawsze udało mi się przełamać tę niechęć i przekonać je do kontynuowania treningów - opowiadał w rozmowie z serwisem tenismagazyn.pl.

Ale zanim wyszły na kort, obie trenowały pływanie. Czy Iga mogła być dzisiaj wybitną pływaczką z pokaźną kolekcją medali na koncie? Na to pytanie nie poznamy już odpowiedzi. O tym, że tak się nie stało, pośrednio zdecydowała... opinia lekarza.

- Po wizycie u laryngologa okazało się, że doszło do zapalenia ucha. Mogło to grozić nawet dużo poważniejszymi konsekwencjami. Z pływania trzeba było zrezygnować. Za drugim podejściem wygrał już tenis - tłumaczył Świątek senior.

Ta droga dla jego młodszej córki okazała się życiowym spełnieniem. Iga może się dzisiaj pochwalić sześcioma tytułami Wielkiego Szlema. Czterokrotnie wygrywała Roland Garros, nie miała sobie równych również w US Open i Wimbledonie.

Do skompletowania złotej karety brakuje jej tyko triumfu w Australian Open. Ale najlepsza polska tenisistka ma dopiero 24 lata. Realizacja tego celu wydaje się jedynie kwestią czasu.

Czy Iga Świątek to największa polska sportsmenka wszech czasów? Dyskusja w studiu Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Iga Świątek JUSTIN LANE PAP/EPA

Agata i Iga Świątek z ojcem Tomaszem John Walton East News