Iga Świątek musi uważać. Padło poważne ostrzeżenie. Polska tenisistka może zaszkodzić sama sobie

Tenis. Lech Sidor: Tenis Igi Świątek może generować kontuzje

"Ja bym nie dzielił jej gry na tę sprzed liderowania i tej obecnej. Jeśli już, to linia podziału jest pomiędzy czasem, gdy trenował ją Piotr Sierzputowski i teraz, gdy opiekuje się nią Tomasz Wiktorowski. Ten drugi 'wyciął' z gry Igi trochę radosnego tenisa i postawił na wyrachowanie i stanowczość. To ją poniosło do tych 37 zwycięstw z rzędu. Iga nadal imponuje doskonałym przygotowaniem fizycznym. Jednak teraz jest czas, by jej tenis stał się bardziej uniwersalny. Potrzeba jej trochę więcej elementów ofensywnych" - podkreślił były singlowy mistrz Polski.