Z pewnością nie tak Iga Świątek wyobrażała sobie zakończenie sezonu 2024. Polka miała walczyć o utrzymanie pozycji w światowym rankingu światowego tenisa i zdobyć kolejny mistrzowski tytuł podczas turnieju WTA Finals w Rijadzie. Ostatecznie nie udało jej się osiągnąć ani jednego z tych celów. Po niezbyt udanym występie podczas US Open pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa niespodziewanie zrobiła sobie dłuższą przerwę od tenisa, rezygnując z udziału we wszystkich imprezach w Azji. Jak okazało się dopiero teraz, decyzji o wycofaniu się z tych turniejów Polka nie podjęła sama - było to pokłosie pozytywnego wyniku testu antydopingowego, który tenisistka otrzymała we wrześniu, o czym poinformowała w czwartek 28 listopada za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Reklama