Iga Świątek może zostać numerem jeden w XXI wieku. Siedem finałów

Świątek wygrała już 28 kolejnych meczów, co przełożyło się na triumf w pięciu turniejach: Dauha, Indian Wells, Miami, Stuttgart i Rzym. W XXI wieku tylko dwie zawodniczki miały dłuższe serie. Amerykanka Serena Williams wygrała 34 mecze z rzędu, a Belgijka Justine Henin 32.

20-letnia Polka ma szansę zostać liderką tej klasyfikacji po Paryżu. W turnieju Rolanda Garrosa rozgrywa się bowiem maksymalnie siedem meczów, a jeśli Iga wygra je wszystkie, to będzie miała na koncie 35 kolejnych triumfów.

Świątek jest zdecydowaną faworytką imprezy w stolicy Francji. Po pierwsze raz już ją wygrała i to w wielkim stylu, bo bez straty seta, a triumf w 2020 roku był w ogóle jej premierowym w zawodowej karierze.

Reklama

Po drugie przystąpi do tegorocznej imprezy jako numer jeden rankingu WTA , której rywalki się nie tylko boją, ale do której, co jest chyba ważniejsze, nie potrafią się za bardzo dobrać.

Tenis. Iga Świątek wygrała 42 z 43 ostatnich setów

W Rzymie Świątek wygrała przecież turniej bez straty seta. Ostatni raz Polka przegrała seta w półfinale imprezy w Stuttgarcie z Rosjanką Ludmiłą Samsonową, a w sumie na 43 ostatnie partie triumfowała w 42.

"To coś niesamowitego. Gdy byłam młodsza, to nawet nie wierzyłam, że to jest możliwe" - przyznała polska tenisistka po zwycięstwie w stolicy Włoch.

Dla liderki rankingu WTA finał w Rzymie był to 37. wygrany mecz w tym sezonie. Dzięki temu 20-latka pobiła swoje rekordowe osiągnięcie z minionego sezonu .

"Dla mnie granie jako obrończyni tytułu jest trochę zdradliwe. Tak było w zeszłym roku na Rolandzie Garrosie i teraz w Rzymie podobnie. Cieszę się, że udało mi się wykorzystać doświadczenie, zrobić krok naprzód" - dodała.

Polka utrzymuje się od pewnego czasu w bardzo dobrej formie i pozostaje pytanie, czy w takiej przystąpi do wielkoszlemowego turnieju w Paryżu.

Tenis. Iga Świątek będzie walczyć o szósty triumf turniejowy z rzędu

Iga Świątek Śmiałe proroctwo legendy tenisa ws. Igi Świątek "Nie wiem. Po raz pierwszy jestem w takiej sytuacji. Niewiele zawodniczek miało takie doświadczenia. Mam nadzieję, że mentalnie będę w stanie podejść do tego jak zawsze, czyli krok po kroku i potraktować Rolanda Garrosa jak każdą inną imprezę. Fizycznie też nie wiem. Nie mam jeszcze takiej wiedzy o sobie" - stwierdziła Świątek.

Polka będzie miała okazję, aby w Paryżu, gdzie 31 maja będzie obchodzić 21. urodziny, wygrać szósty turniej z rzędu. Na razie wyrównała osiągnięcia Amerykanki Venus Williams z 2000 roku, Justine Henin z lat 2007-2008 i Sereny Williams z 2013, które triumfowały w pięciu kolejnych imprezach.

Wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa w Paryżu potrwa od 22 czerwca do 5 maja.

Najdłuższe serie zwycięstw w kobiecym tenisie w XXI wieku:

1. Serena Williams - 34 (2013)

2. Justine Henin - 32 (2008)

3. Iga Świątek - 28 (2022)

4. Serena Williams - 27 (2015)

5. Wiktoria Azarenka - 26 (2012)

6. Serena Williams - 25 (2014)

7. Justine Henin, Venus Williams - 24 (2022, 2005 i 2002)

8. Naomi Osaka - 23 (2022 i 2021)