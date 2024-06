Iga Świątek może zagrać w Krakowie. Oferta prosto z Londynu

Jak się okazuje, Polka może zagrać w Polsce także w reprezentacyjnych barwach. Takie niespodziewane informacje płyną z Krakowa. - Wpłynęła do nas propozycja z Londynu, by zorganizować finały Billie Jean King Cup, z kontraktem na trzy lata, począwszy od roku 2025. To duże i kosztowne przedsięwzięcie - powiedział "Gazecie Krakowskiej" Janusz Kozioł pełnomocnik prezydenta miasta ds. kultury fizycznej.

Świątek zagra w Krakowie? Wszystko w rękach ministra

Kozioł wyjawił także, że budżet, jaki trzeba mieć na organizację tej imprezy, to około cztery miliony euro rocznie, a więc przez trzy lata wyniesie ponad 10 milionów euro. - To sporo, a jednocześnie nie są to aż tak duże pieniądze, jeśli zestawić je z wydatkami na inne imprezy, w mniej lub bardziej popularnych dyscyplinach, które już były organizowane w Polsce, gdy wydawano znacznie większe kwoty. Musimy się wspólnie zastanowić, czy to jest dla naszego kraju dobry krok. Warto wziąć pod uwagę fakt, że obecnie na czele światowego rankingu jest odnosząca sukcesy Iga Świątek, a przecież i tenis męski za sprawą Huberta Hurkacza też cieszy się u nas ogromną popularnością - cenił pełnomocnik prezydenta.