Iga Świątek może być liderką rankingu WTA. Jest jeden warunek

Polka i Białorusinka zagrały bowiem nie tylko o awans do finału WTA Finals 2023, ale też poniekąd o to, kto po turnieju w Meksyku będzie mógł cieszyć się z miana pierwszej rakiety świata. Gdyby Sabalenka pokonała Świątek, pozostałaby liderką rankingu WTA. Triumf raszynianki sprawił jednak, że to ona jest o krok od powrotu na fotel liderki, na którym zasiadała od kwietnia 2022 do września 2023 roku.