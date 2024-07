Iga Świątek może stracić trenera. Twórca sukcesów Polki na celowniku

Iga Świątek w kwietniu 2022 roku sięgnęła tenisowego nieba. Polka wówczas niespodziewanie została numerem jeden światowego tenisa. Stało się tak, dzięki temu, że z profesjonalnym graniem w tenisa pożegnała się ówczesna liderka rankingu WTA Ash Barty. Australijka wiedziała jednak, że Świątek jest dobrą osobą do przejęcia po niej schedy. - Wiem jednak jedno - jeśli zostanie nią (nową liderką przyp. red.) Iga Świątek, to nie ma lepszej osoby. To niesamowita osoba, świetna tenisistka - powiedziała na swojej pożegnalnej konferencji prasowej Barty.

Reklama