Iga Świątek może stracić prowadzenie w rankingu. Sabalenka nie musi nic robić

21-letnia raszynianka jest na czele tego zestawienia już 60 tygodni. Na liście wszech czasów daje jej to 12. miejsce. Bezpośrednio wyprzedza ją Rumunka Simona Halep, który była liderką 64 tygodnie z rzędu.

Świątek będzie miała szansę, aby ją przeskoczyć, ale musi utrzymać prowadzenie po Rolandzie Garrosie. Polka broni w tej imprezie 2000 punktów za wygranie w poprzedniej edycji.

W opublikowanym w poniedziałek najnowszym rankingu WTA nasza tenisistka wyprzedza drugą Sabelenkę o 1399 "oczek".

Oznacza to, że Białorusinka, która w Paryżu najwyżej dochodziła do trzeciej rundy, może wyprzedzić 21-letnią raszyniankę w zestawieniu bez względu na to, co zrobi, jeśli ta nie awansuje przynajmniej do ćwierćfinału imprezy.

Tenis. Iga Świątek musi zajść daleko w Rolandzie Garrosie

Rybakina o kreczu Igi Świątek: Nie spodziewałem się takiego zakończenia meczu. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Świątek czeka więc wyzwanie, ale nie jest to rzecz niemożliwa. Przecież Roland Garros to jeden z jej ulubionych turniejów. Wygrała go dwa razy (2020 i 2022), ale też dwukrotnie odpadała wcześniej (czwarta runda 2019 i ćwierćfinał 2021).

W tym roku Polka będzie rozstawiona w stolicy Francji z numerem "jeden". Pod znakiem zapytania stoi tylko jej zdrowie. Musiała bowiem poddać mecz w ćwierćfinale imprezy w Rzymie, gdzie też broniła tytułu, z powodu kontuzji uda . Doszło do niej w tie-breaku drugiego seta, który przegrała. W trzecim, po czterech gemach, zrezygnowała z gry.

Zaczęło się gorączkowe oczekiwanie na wyniki badań, ale na szczęście były one pomyślne dla naszej zawodniczki.

"Rezerwujemy bilety do Paryża. Trzymajcie kciuki" - przekazała Iga Świątek .

"Potrzebuję kilka dni wolnego, na szczęście mam sporo czasu, by stopniowo wrócić do treningów. Od Stuttgartu nie miałam okazji, by odpocząć i naładować baterie, tylko myślałam o kolejnym meczu. Kalendarz WTA jest wymagający, więc jestem zadowolona z wyników w ostatnich turniejach" - mówiła zawodniczka, cytowana na portalu społecznościowym przez dziennikarza Żelisława Żyżyńskiego.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek / AFP