Iga Świątek może skarcić Sabalenkę. Wymowna diagnoza ws. Polki

Wielkimi krokami zbliża się turniej WTA Finals. Iga Świątek jest już w Meksyku , gdzie od 29 października do 5 listopada najlepsze tenisistki powalczą o prestiżowy tytuł na koniec sezonu. 22-letnia Polka zagra również o to, by wrócić na szczyt rankingu WTA, wyprzedzając tym samym Arynę Sabalenkę , na co wciąż ma szansę.