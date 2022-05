Iga Świątek może przekroczyć granicę 10 mln dolarów!

Iga Świątek

Jeśli Iga Świątek dotrze do finału trwającego w Paryżu wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, to przekroczy granicę 10 milionów dolarów zarobionych na korcie od początku kariery. Do tej pory łączna suma nagród polskiej tenisistki to 8 929 785 dolarów.

Zdjęcie Iga Świątek / PAP/EPA