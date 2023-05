Iga Świątek może przejść do historii. W XXI wieku zrobił to tylko Rafa Nadal

Iga Świątek przystępuje do obrony tytułu mistrzyni Internazionali d’Italia drugi raz z rzędu. Polska tenisistka może tym razem dokonać czegoś, co w XXI wieku nie udało się żadnej innej zawodniczce. Na całym świecie w tym millenium zrobił to wyłącznie Hiszpan Rafael Nadal. Chodzi o wygranie włoskiego turnieju trzy razy z rzędu - jeśli tym razem Świątek stanie na najwyższym stopniu podium, ponownie przejdzie do historii światowego tenisa.