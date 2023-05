Minęły niecałe dwa tygodnie, odkąd Iga Świątek wygrała w finale turnieju WTA w Stuttgarcie , a już ma szansę na zakwalifikowanie się do kolejnego finału. Tym razem Polka toczy bój na kortach w Madrycie .

Iga Świątek w kolejnych meczach udowadnia, że cieszy się bardzo wysoką formą i bez większych problemów pokonuje kolejne rywalki. To bardzo dobry znak, ponieważ już 22 maja rozpocznie się wielkoszlemowy turniej French Open, na którym Polka triumfowała już dwukrotnie (2020 i 2022) i przystąpi do obrony mistrzowskiego tytułu.

Iga Świątek może zapisać kolejną kartkę w historii polskiego tenisa

Jednak póki co, Świątek rywalizuje na kortach w Madrycie i już w czwartkowy wieczór zmierzy się w półfinale z Weroniką Kudiermietową . Jeśli wygra, a jest zdecydowaną faworytką, zostanie pierwszą Polką, która awansowała do finału tego turnieju - historia Mutua Madrid Open sięga 2002 roku (kobiety grają na nim od 2009 roku).

Do tej pory najbliżej tego osiągnięcia była Agnieszka Radwańska , która w latach 2012 i 2014 grała na etapie półfinałów. Za pierwszym razem lepsza od niej okazała się Wiktoria Azarenka . Dwa lata później Polka musiała uznać wyższość Marii Szarapowej .

Na Mutua Madrid Open Polacy występowali w finale, ale w deblu. Miało to miejsce w latach 2008 i 2012. Oba te spotkania zostały wygrane przez Mariusza Fyrstenberga i Marcina Matkowskiego. Do tej pory nie zdarzyło się jednak, aby jakikolwiek reprezentant naszego kraju (kobieta lub mężczyzna) wywalczył sobie udział w wielkim finale singla, nie wspominając już o wygraniu go.