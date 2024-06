Iga Świątek może mieć problem już na początku Wimbledonu. Jeden aspekt

Iga Świątek odpuściła turniej w Berlinie ze względu na zmęczenie fizyczne i psychiczne po maratonie zawodów na mączce. Jej pierwszym turniejem na trawie w tym roku będzie Wimbledon, a to oznacza, że Polka będzie musiała szybko wprawić się do gry na londyńskich kortach. Brak ogrania może ją trochę kosztować - już na początku może mieć spory problem. Wystarczy jedna zawodniczka z zamiłowaniem do trawiastej nawierzchni.