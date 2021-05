Iga Świątek podczas turnieju WTA w Rzymie walczy oczywiście o kolejną w swojej karierze wygraną i rankingowe punkty, ale również o nagrodę pieniężną. Tym razem jednak na Foro Italico finanse wyglądają dość skromnie.

Droga Świątek do finału była nietypowa. Polka jednego dnia musiała rozegrać aż dwa mecze. Po pokonaniu przed południem Eliny Switoliny w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie Iga Świątek wygrała z Amerykanką Cori Gauff 7:6 (3), 6:3. Mimo tego, że wykonała ogromną pracę, gratyfikacja finansowa nie będzie oszałamiająca.



Na zwyciężczynię turnieju w Rzymie czeka "skromne" 178 tys. euro. To dość wyraźny spadek, ponieważ w przeszłości wypłaty sięgały już grubo ponad pół miliona. Finalistka otrzyma tylko 132 tys. euro, co też jest kwotą znacznie poniżej normalnej średniej. Pandemiczny kryzys jak widać mocno wpłynął na finanse tej imprezy.



Nie pieniądze są jednak w tym wypadku najważniejsze. Wygrana pozwoli Idze Świątek na wejście do czołowej "10" rankingu WTA po raz pierwszy w karierze. Zwyciężczyni Rolanda Garrosa sprzed roku sukcesywnie pnie się w górę i jeśli wszystko pójdzie po jej myśli, złamie kolejną magiczną barierę. A ma przecież dopiero 19 lat!



KK