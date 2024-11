Iga Świątek może być spokojna... na razie. Adwokat wyjaśnił jej sprawę

Iga Świątek wciąż będzie miała sportową emeryturę?

Skupiano się przede wszystkim na zapisie dotyczącym wykluczenia Świątek z gry na miesiąc. Emeryturę olimpijską może otrzymać osoba, która " nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar ". Obawiano się, że skoro kara została nałożona na Polkę, to może się okazać, że jednak straci emeryturę.

Świątek złożyła wyjaśnienia o tym, że przyjęła tabletkę melatoniny, nie wiedząc o tym, że ta jest zanieczyszczona. Choć uznano ją za niewinną i tak postanowiono zawiesić ją na miesiąc, przez co Polka odpuściła zmagania w Azji. Jednak właśnie to wykluczenie, choć przyznane raczej porządkowo, mogło mieć duży wpływ na kwestię otrzymania po 40. roku świadczenia olimpijskiego.