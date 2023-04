Iga Świątek szczerze przyznaje, że krótkie przerwy między turniejami są dla niej pewnym problemem

Żadną tajemnicą nie jest, że mączka to ulubiona nawierzchnia 21-latki. Potrafi się ona jednak oczywiście różnić w zależności od miejsca rozgrywania turnieju, a korty w Madrycie również mają swoją specyfikę. "Potrzebowałam kilku gier, by przystosować się do warunków. Korty treningowe są trochę jak beton z ziemią na wierzchu, ale z drugiej strony na środku bywają bardziej gliniaste, podobnie jak to ma miejsce na Roland Garros" - przedstawia swój punkt widzenia.