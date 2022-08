Iga Świątek mówi o "wojnie", selekcjoner o "burze w szklance wody"

Oprac.: Paweł Pieprzyca Iga Świątek

"Myślę, że to bardziej burza w szklance wody, bo ten problem był, tylko nie został do tej pory tak rozdmuchany" - powiedział Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Billie Jean King w programie "Misja Sportu". Odniósł się do słów Igi Świątek, która na konferencji prasowej przed startem w US Open stwierdziła, że "organizatorzy wywołali wojnę".

Zdjęcie Iga Świątek / AFP