Iga Świątek mówi o nowym doświadczeniu. "To było trudne"

W 1/8 finału turnieju WTA San Diego Iga Świątek stoczyła ciężki, wyrównany bój z Chinką Qinwen Zheng.

Po wywalczeniu zwycięstwa w trzech setach Polka nie ukrywała, że kosztowało ją to sporo wysiłku.

- Było mi trudno złapać rytm, chyba dla każdego byłoby to trudne. Tym bardziej, że jestem tu trzeci dzień i wciąż czuję skutki "jet lagu" - przyznała. - Ale to dla mnie nowe doświadczenie. Musiałam się też przystosować do stylu gry rywalki, do warunków - wskazywała Polka.

Iga Świątek: Jestem szczęśliwa, że jestem w takim miejscu

- Jak mam być szczera to nastawiałam się tu na słońce - przyznała Polka ze śmiechem. Tymczasem w meczu z Chinką musiała się zmagać z opadami deszczu, przerywającymi spotkanie.

Reklama

Świątek zaczęła też powoli podsumowywać ten fenomenalny sezon w swoim wykonaniu. - Nie spodziewałam się że będę mieć za sobą taki sezon. Jestem szczęśliwa, że jestem w takim miejscu. Moje marzenia się spełniają. Jestem wdzięczna sztabowi - podkreślała.

W chwili, gdy kończyła zmagania z Chinką, Świątek nie wiedziała jeszcze kto będzie jej przeciwniczką w kolejnej rundzie, czy Bianca Andreescu czy Coco Gauff. - Wiem jednak, że to będzie trudny mecz, przeciwko doświadczonej rywalce - zastrzegała. - Natomiast nie oczekiwałam tu łatwych meczów. Mam nadzieję, że będziemy w stanie dać tu w kolejnej rundzie dobre show.

Czytaj także: Iga Świątek skradła show w San Diego