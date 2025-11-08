Iga Świątek mogłaby zagrać na PGE Narodowym, to byłby hit. Mówią o wyzwaniu

Od dwóch dekad finały Ligi Mistrzów odbywają się w zasadzie wyłącznie na stadionach, które mają co najmniej 60 tysięcy miejsc. Tym bardziej wielu kibiców boli, że PGE Narodowy ma ich 55 tys. Choć architekt warszawskiego obiektu twierdzi, że nie jest to sztywny wymóg, to wyraźnie widać, że mniejsze stadiony nie dostaną takiego prawa. W 2027 r. decydujący mecz Champions League odbędzie się tam, gdzie 8 lat wcześniej, czyli na madryckim Metropolitano. To oznacza, że rotacja miejsc jest już niewielka.

Finał żeńskiej Champions League w 2027 r. w Warszawie. Co z męskim?

W temacie dla tvpsport.pl wypowiedział się właśnie Adam Soroko, członek spółki PL2012+ będącej operatorem Narodowego.

Bardzo tego chcemy. To kwestia rozmów z architektem, czy w ogóle jest możliwa rozbudowa o pięć, sześć tysięcy miejsc. Obiekt ma ruchomy dach, który determinuje jego konstrukcję. Niełatwo go przebudować, ale nie znaczy to, że jest to niemożliwe

- Brakuje tych kilku tysięcy miejsc, ale spróbujemy coś wymyślić - dodał.

Architekt tego stadionu Zbigniew Pszczulny twierdził w styczniu w rozmowie z tym samym serwisem, że jest kilka rozwiązań powiększenia pojemności trybun, jak chociażby przebudowa miejsc siedzących na miejsca stojące. Dałaby 60 lub 65 tys. i byłaby odwracalna. Zapowiadał gotowość do działania, jeśli będą tego chciały miasto oraz Polski Związek Piłki Nożnej.

Soroko nie zamyka się na inne dyscypliny sportu. Nie wykluczałby, że na obiekcie kiedyś odbędzie się mecz Igi Świątek. Tenisa na Narodowym jeszcze nie widziano.

- Skoro było boisko do siatkówki i piłki nożnej, tor żużlowy i do drifru, basen do windsurfingu, Monster Trucki, to czemu nie tenis? Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Nie piętrzymy problemów, staramy się znajdować rozwiązania. Nie boimy się wyzwań. Stadion to ogromna przestrzeń eventowa, biznesowa i musi zapracować na utrzymanie - podkreślił.

W 2025 r. oprócz meczów i różnych konferencji obiekt ugościł aż 15 koncertów gwiazd polskiej i światowej muzyki.

