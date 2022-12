Iga Świątek mogła doznać kontuzji. Przez... polskich piłkarzy na mundialu!

Francja piłkarską Igą Świątek? "Nie jesteśmy faworytem, ale możemy powalczyć"

- Po to się sport ogląda, by czuć te emocje. Gdy sama jestem na korcie, to zachowuję koncentrację i zimną krew. Ale jak oglądam z boku, to jest dużo emocji, bo po to się to robi, by mieć fun. Sport to głównie zabawa, lubię go oglądać. Jak obronił tego karnego, to ciężko było powstrzymać emocje. Cieszę się, że nie zrobiłam sobie kontuzji, bo tak nagle wystrzeliłam z kanapy i bardzo się cieszyłam. To godne podziwu - mówiła Iga Świątek.