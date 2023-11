Iga Świątek mistrzynią WTA Finals! Deklasacja w finale, Polka wraca na fotel liderki rankingu

Iga Świątek swój pierwszy mały finał podczas tegorocznego WTA Finals rozgrywała przez dwa dni, kiedy przyszło jej rywalizować w półfinale z Aryną Sabalenką . Nasza reprezentantka wygrała to spotkanie 6:3, 6:2 i stanęła przed szansą na powrót na pozycję liderki rankingu WTA .

Wiedzieliśmy jednak, że pojedynek finałowy nie będzie należał do najłatwiejszych, bowiem rywalką Polki była Jessica Pegula. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że w meczu o tytuł znalazły się dwie najlepsze zawodniczki tego turnieju. Obie nie przegrały ani jednego spotkania w drodze do finału, ba - nie straciły żadnego seta. W dodatku raszynianka miała za co brać rewanż, bowiem przegrała z Amerykanką w półfinale WTA 1000 w Montrealu w połowie sierpnia.