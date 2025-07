Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu! Absolutny pogrom w finale, Amanda Anisimova bezradna

Meldując się w finale tegorocznego Wimbledonu, Iga Świątek stała się trzecią Polką w historii, która awansowała do decydującego starcia podczas londyńskiego Szlema w grze pojedynczej kobiet na poziomie zawodowym. Wcześniej tej sztuki dokonały tylko Jadwiga Jędrzejowska (w 1937 roku) oraz Agnieszka Radwańska (w 2012 roku), ale żadna z poprzedniczek 24-latki nie zdołała jednak sięgnąć po końcowe trofeum. Raszynianka miała zatem szansę, by dokonać tej sztuki jako pierwsza i przy okazji wypełnić powiedzenie - do trzech razy sztuka.