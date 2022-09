Iga Świątek miażdży! Spore przetasowania w rankingu WTA!

Triumf w US Open oznacza dla Igi Świątek nie tylko ogromną premię finansową (2,6 mln dolarów), ale też niebagatelny dorobek punktowy. Polce dodano do rankingu WTA 1760 punktów, w związku z czym w zestawieniu, które zostało opublikowane właśnie dzisiaj jej przewaga nad nową wiceliderką Ons Jabeur, która wyprzedziła Anett Kontaveit, wzrosła do 5270 pkt!

Jabeur ma 5090 pkt i o 790 wyprzedza trzecią Kontaveit.

Czwarta Hiszpanka Paula Badosa do Estonki traci 320 pkt (m 3980 pkt), a ćwierćfinałowa przeciwniczka Igi z US Open - Jessica Pegula zajmuje piątą lokatę z dorobkiem 3501 pkt, więc do Polki traci aż 6864 pkt.

Szósta jest Maria Sakkari z Grecji (3480 pkt) przed Aryną Sabalenką (3470 pkt), Coco Gauff (3047 pkt), która debiutuje w Top 10, i Simoną Halep (3025 pkt). Pierwszą "dziesiątkę" zamyka Francuzka Caroline Garcia (2930 pkt), która ma 35 "oczek" przewagi nad Darią Kasatkiną.

Garcia awansowała do czołowej "10" z 17. pozycji.

Niemka Jule Niemeier, która tak wysoko postawiła poprzeczkę przed Igą Świątek, awansowała aż o 35 pozycji na 73. lokatę.

Spory skok na "do widzenia" Sereny Williams

Co ciekawe, tuż przed zakończeniem kariery Serena Williams awansowała o 284 miejsca, na 321. miejsce!

Broniąca tytułu mistrzyni US Open Emma Raducanu, która w tym roku pożegnała się z turniejem już w I rundzie, spadła z 11. ma 83. miejsce. Brytyjce nie przeszkodziło to jednak w najwyższym rozstawieniu podczas rozpoczynającego się dzisiaj w Słowenii turnieju WTA Zavarovalnica Sava Portoroż. Oczywiście rozstawienia układano do niego, na bazie ubiegłotygodniowego rankingu.

Awans Magdy Linette na 66. miejsce

O siedem pozycji z 73. na 66. wspięła się druga spośród Polek Magda Linette.

Magdalena Fręch spadła na 117. pozycję, z kolei Maja Chwalińska awansowała na najlepsze w karierze 153. miejsce. Spadek zanotowała Katarzyna Kawa, która jest 166. rakietą świata. Na 277. miejscu zameldowała się Weronika Falkowska. To również jej najlepsza w karierze pozycja.

Urszula Radwańska jest 389. Młodsza siostra Agnieszki ma 139 pkt. Spadła o 22 miejsca.

Ranking WTA:



1. Iga Świątek (Polska) 10365 pkt

2. Ons Jabeur (Tunezja) 5090

3. Anett Kontaveit (Estonia) 4300

4. Paula Badosa (Hiszpania) 3980

5. Jessica Pegula (USA) 3501

6. Maria Sakkari (Grecja) 3480

7. Aryna Sabalenka 3470

8. Coco Gauff (USA) 3047

9. Simona Halep (Rumunia) 3025

10. Caroline Garcia (Francja) 2930

11. Daria Kasatkina 2895

12. Garbine Muguruza (Hiszpania) 2776

13. Weronika Kudermetowa 2436

14. Belinda Bencić (Szwajcaria) 2335

15. Jelena Ostapenko (Łotwa) 2325

16. Danielle Collins (USA) 2277

17. Madison Keys (USA) 2248

18. Beatriz Haddad Maia (Brazylia) 2238

19. Petra Kvitova (Czechy) 2187

20. Karolina Pliskova (Czechy) 2007

...

67. Magda Linette (Polska) 850

117. Magdalena Fręch (Polska) 523

153. Maja Chwalińska (Polska) 407

166. Katarzyna Kawa (Polska) 377

277. Weronika Falkowska (Polska) 230

389. Urszula Radwańska (Polska) 139

481. Martyna Kubka (Polska) 93

856. Anna Hertel (Polska) 24

889. Stefania Rogozińska-Dzik (Polska) 22

936. Weronika Baszak (Polska) 19

951. Katarzyna Piter (Polska) 18

1024. Joanna Zawadzka (Polska) 15

1031. Anastazja Szoszyna (Polska) 14

1120. Paula Kania-Choduń (Polska) 11

1310. Daria Kuczer (Polska) 7



Iga Świątek chwalona przez legendy! "Zaczyna się epoka Polki"