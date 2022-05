Iga Świątek miażdży na Rolandzie Garrosie. Pierwszy trener wbija szpilkę

Iga Świątek wykorzystała trzecią piłkę meczową, by pokonać Ukrainkę 6-2, 6-0.

- W rozmowie z klientami zastanawiałem się czy mecz będzie trwał 50 czy 60 minut z rozgrzewką. Mamy to, czego się spodziewaliśmy - pewne zwycięstwo. Podejrzewam, że Iga jeszcze dziś pójdzie potrenować, bo w tym meczu nie zdążyła się zmęczyć, a jutro ma dzień wolny - powiedział Interii trener Szostaczko.

Ekspert dodaje, że Iga zagrała w swoim stylu, a przeciwniczka nie postawiła przed nią wysoko poprzeczki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek - Łesia Curenko. Roland Garros 2022. Skrót meczu. WIDEO © 2022 Associated Press

Szostaczko: Iga Świątek z koncentracją do końca

- Curenko trzeba przebaczyć, że nie miała argumentów. Wszak to był jej pierwszy mecz na korcie centralnym, a przeciwniczką była światowa liderka tenisa, więc dla Ukrainki nie była to łatwa sytuacja - komentuje.

- Zagrania Igi były poprawne. Świetnie, że utrzymała koncentrację do samego końca. W ostatnim gemie trochę się spieszyła, chciała jak najszybciej go zakończyć, z tego wzięły się trzy równowagi. Ten mecz był pod kontrolą naszej tenisistki od pierwszej do ostatniej piłki - dodał.

- Nie ma co filozofować po tak jednostronnym meczu. Cieszę się bardzo z łatwego zwycięstwa. Oby tak dalej - ma nadzieję.

Wiemy, jak ważne jest granie krótkich meczów w dwutygodniowym turnieju. Dzięki czemu Iga cały czas będzie świeża. Bądźmy dobrej myśli, że w kolejnych spotkaniach będzie wygrywać w podobny sposób. Gdy dojdzie do ciężkiego starcia, zachowa w ten sposób więcej energii, by je wygrać uważa Artur Szostaczko.

Artur Szostaczko: Nad tym Iga powinna pracować

By w tej beczce miodu znaleźć łyżkę dziegciu, pierwszy trener Świątek wskazuje na drobne mankamenty.

- Iga jest numerem jeden na świecie, zachwycają się nią największe gwiazdy tenisa, ale nadal powinna się rozwijać. Ciężko cokolwiek jej zarzucić, ale patrząc na jej grę i fakt, że za osiem dni skończy 21 lat, ma parę rzeczy do poprawienia. Skrót stosuje sporadycznie, intuicyjnie, slajsa nie używa, cały czas topspin. Mogłaby to urozmaicić, by była jeszcze bardziej doskonała. Slajsa dopracować, bo z niego łatwo się przechodzi do schowanego skrótu - podkreśla Szostaczko.

- Na razie Iga tego nie potrzebuje, bo nie ma zagrożenia ze strony rywalek, ale za kilka lat, gdy siły nóg zabraknie, zmiana rymu poprzez skrót przydałaby się jako dodatkowy oręż - uważa.

Szostaczko doradza też pracę nad serwisem.

- Zwłaszcza drugie podanie powinno być bardziej urozmaicone, częściej kierowane na ciało rywalki, ze zmianą kierunku - podkreśla.

MiBi