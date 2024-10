Iga Świątek miała wyjść na kort, a tu nagłe problemy. Zaskakujące sceny na WTA Finals

Przed Igą Świątek na kortach w Rijadzie pojawiły się w środowe przedpołudnie obecna liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina , która - podobnie jak Polka - nie wystartowała w żadnym turnieju od czasu US Open. Obie zawodniczki miały okazje sprawdzić swoje siły podczas wspólnej sesji, a niebawem zrobią to ponownie, już podczas grupowej rywalizacji w ramach imprezy WTA Finals .

Tenis: WTA Finals. Iga Świątek na korcie z Qinwen Zheng

- Od dnia, w którym przyjechaliśmy, wszyscy byli bardzo gościnni i bardzo mili. Czujemy się zaopiekowani, to naprawdę miłe. Dzięki ludziom i atmosferze to świetne miejsce do bycia. Jest tu mnóstwo ciekawych rzeczy do robienia, ale muszę się skupić na turnieju (...), lecz z pewnością postaram się znaleźć na to czas - stwierdziła Iga Świątek obecna na ceremonii.