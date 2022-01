Iga Świątek we wtorek rozpoczęła rywalizację w głównej drabince wielkoszlemowego Australian Open 2022. Polka "na dzień dobry" stanęła do pojedynku z Brytyjką Harriet Dart.



Świątek wygrała pierwszy mecz podczas AO, ale początkowo miała problemy

20-latka z Raszyna nie miała większych problemów z pokonaniem rywalki. Odprawiła ją w dwóch setach 6:3, 6:0 . Początek starcia należał jednak do Brytyjki. To ona błyskawicznie przełamała Polkę i objęła prowadzenie 3:1.



Świątek szybko znalazła właściwy rytm i do końca meczu nie straciła ani jednego gema. Po zakończeniu spotkania podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat przebiegu pojedynku.



Świątek wyjaśniła, dlaczego źle weszła w mecz. Problemem okazało się... słońce

- Mecze w pierwszej rundzie mogą być pułapką. Dziś przeszkadzało mi słońce, ciężko było serwować. Przed meczem mówiłam sobie, że niezależnie od wydarzeń na korcie, muszę być rozważna i cierpliwa. I tak było, choć przegrywałam 1:3. Takie nastawienie mi pomogło - przyznała Polka.

- Ciężko być perfekcjonistą w takim sporcie jak tenis. Nawet jeśli grasz świetny mecz, to i tak przydarzają się błędy. W przeszłości miałam tak, że wpadałam w złość, gdy coś nie szło. Teraz próbuję znaleźć rozwiązanie, na tym się skupiam, łatwiej mi jest zrozumieć siebie. To świetne, że mam taki sztab, w którym jest też psycholog sportu - podkreśliła.



