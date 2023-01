Włoszka to dobra znajoma Świątek z kortów, zagrała z nią do tej pory trzykrotnie. Pierwszy raz spotkały się jeszcze w Warszawie, gdy Polka była juniorką. W 2017 roku Trevisan wygrała 6:2, 2:6, 6:2. To było jej jedyne zwycięstwo nad obecną liderką WTA. Później tenisistka z Raszyna pokonała o osiem lat starszą rywalkę w Birmingham (2019) i zwycięskim Roland Garrosie (2020).