Iga Świątek miała jedno pragnienie po wygranej w Madrycie. Musi obejść się smakiem

Świątek w Madrycie zwyciężyła po raz pierwszy w karierze, ale to był już jej trzeci tytuł w tym sezonie i 30. wygrany mecz. W finale Polka okazała się lepsza od Aryny Sabalenki . Nasza tenisista wygrała po epickim trzysetowym boju 7:5, 4:6, 7:6 (9-7) , który trwał aż trzy godziny i 11 minut.

" Czuję, że po takim spotkaniu powinnam mieć dwumiesięczne wakacje , ale nie będzie mi to dane" - tłumaczyła Świątek w podcaście na stronie WTA.

Tenis. Tiramisu zamiast wakacji dla Igi Świątek

"W zamian za to zjem sześć tiramisu (jej ulubiony deser - przyp. red.)" - dodała.

Zwycięstwa w Madrycie brakowało Polce do kolekcji najważniejszych turniejów na kortach ziemnych. Dwa razy przecież wygrała w Stuttgarcie, dwa razy w Rzymie, a trzy razy w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie.

Kiedy trenuję, nie myślę o Arynie, ale bardziej chodzi o to, że wiem, iż konkurencja jest duża i jeśli na chwilę się zatrzymam, mogę pozostać na lodzie

"Chodzi o pojedynek z Ons Jabeur w finale w Rzymie w 20220 roku, gdzie w jednym gemie było 0:40. Fizycznie byłam bardzo zmęczona, wymiany trwały długo, Ons rozgrywała mecz w swoim stylu, trzeba było biegać za piłką w różnych kierunkach. Więc przez następne lata, kiedy wykonywałam najgorsze ćwiczenia na korcie i nie miałam już siły, to przywoływałam tamten mecz" stwierdziła Polka.

"Nawet jeśli coś dzisiaj zadziałało, nie oznacza to, że zadziała następnym razem, gdy będę zestresowana, więc nie można tak naprawdę skopiować tego wzorca " - tłumaczyła Świątek.

Tenis. Iga Świątek jest najlepsza

"Nie chodzi więc o to, czego chcesz użyć, aby jeszcze poprawić swoją grę, ale o nadzieję i wiarę, że to możesz zrobić, mimo że rywalka serwuje lepiej i wydaje ci się, że ona jest cały czas w ataku, a ty się tylko bronisz. Dlatego nadzieja jest tak ważna i wtedy to trofeum może mi o tym przypomnieć" - zdradziła Polka.