Iga Światek miała jeden duży problem. To źle wróży na przyszłość. Słowa eksperta mogą niepokoić

Iga Świątek w tym roku do Melbourne na Australian Open 2024 leciała w wydawało się zjawiskowej formie. Polka kilka dni przed startem pierwszego turnieju rangi Wielkiego Szlema zakończyła granie w reprezentacyjnym United Cup. Tam liderka światowego rankingu prezentowała się naprawdę doskonale. Bardzo trudno było doszukać się jakiegokolwiek realnego i poważnego defektu w grze Świątek, a dodatkowo poprawiła także serwis.

Korty problemem Igi Świątek? Marek Furjan nie ma złudzeń

W drugiej rundzie Świątek mierzyła się z Danielle Collins i tak naprawdę była już o kilka piłek od odpadnięcia z turnieju. Wówczas pokazała swoją siłę mentalną i odwróciła losy meczu, wygrywając trzeciego seta, wracając ze stanu 1:4 dla rywalki. Po spotkaniu sama mówiła, że była już w głowie spakowana na lotnisko. Collins przejść się udało, ale ta sztuka nie wyszła w trzecim starciu. Nastoletnia Linda Noskova pokazała, że Polkę da się ograć i to ona awansowała do kolejnej fazy. W związku z tym rozpoczęły się rozważania, co było główną przyczyną tej porażki.