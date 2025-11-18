Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek miała ją za przyjaciółkę. Teraz wyjawiła prawdę o relacji z Polką

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Świątek może się cieszyć - wraz z koleżankami zwyciężyła w eliminacjach Billie Jean King Cup z Nową Zelandią i Rumunią. Jak się okazało, jedna z reprezentantek drugiego z krajów, Andreea Prisacariu, była niegdyś bliską przyjaciółką wiceliderki rankingu. Okazało się jednak, że ich relacja nie wytrzymała próby czasu i zdążyła się rozpaść.

Iga Świątek, Andreea Prisacariu
Iga Świątek, Andreea PrisacariuFoto Olimpik & Flaviu BuboiAFP

Andreea Prisacariu o swojej przygodzie ze Świątek opowiedziała w programie "Follow Your Dream". Wyjaśniła, dlaczego ich przyjaźń się rozpadła. Prawdopodobnie to Polka nie chciała jej już kontynuować.

Andreea Prisacariu była przyjaciółką Igi Świątek

Przyjaźń w tenisie nie jest łatwa. To w większości sport indywidualny i każdy skupia się na swoim wyniku. Zdarzają się wyjątki, jak choćby ten Aryny Sabalenki i Pauli Badosy, ale większość tenisowych przyjaźni nie przeżywa próby czasu.

Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Iga Świątek do dziś jest w bardzo ciepłych stosunkach z Mają Chwalińską czy Kają Juvan, ale wśród pozostałych tenisistek ma raczej znajome niż koleżanki. Jedną z nich już dziś jest Andreea Prisacariu, która niegdyś przyjaźniła się z Polką, ale, jak się okazało, ich relacja wygasła.

Iga Świątek zaczęła się dystansować od Prisacariu

"Iga dystansowała nas fizycznie od 2016. Moja przyjaźń z nią trwała od 13. do 16. roku życia. Potem nasze drogi się rozeszły. Grałam z nią też finał jakiegoś turnieju w Polsce w wieku 16 lat i przegrałam chyba 5:7, 0:6. Pozostałam przyjaciółką Mai Chwalińskiej, z którą znałam się z kilku turniejów. W pewnym momencie w rankingu wyprzedziła ona nawet Igę, dopóki ta nie uporządkowała wszystkiego, co musiała" - mówiła 484. tenisistka świata.

Jeszcze jakiś czas temu Prisacariu zaznaczała jednak, że Świątek wciąż jest wspaniałą osobą i potrafi być bardzo wspierająca w trudnych momentach. Póki co widać jednak, że raszynianka jest skupiona przede wszystkim na grze i nie ma wiele czasu na rozwój relacji.

Zobacz również:

Iga Świątek i Kaja Juvan - dwie przyjaciółki jeszcze z czasów wspólnej gry w rywalizacji juniorek
Iga Świątek

Prawie jak siostra dla Igi Świątek. Właśnie wróciła, przełomowa chwila w Polsce

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Osoba w pomarańczowej czapce i czarnej bluzie siedzi przed mikrofonem na tle różowego ekranu.
Iga ŚwiątekIRINA R HIPOLITO/Spain DPPIAFP
Kobieta w sportowym stroju z logo Lotto i polską flagą trzyma mikrofon podczas konferencji prasowej na tle niebieskiego banera z napisem Billie Jean King Cup.
Iga ŚwiątekLech MuszyńskiPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja