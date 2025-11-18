Iga Świątek miała ją za przyjaciółkę. Teraz wyjawiła prawdę o relacji z Polką

Andreea Prisacariu o swojej przygodzie ze Świątek opowiedziała w programie "Follow Your Dream". Wyjaśniła, dlaczego ich przyjaźń się rozpadła. Prawdopodobnie to Polka nie chciała jej już kontynuować.

Andreea Prisacariu była przyjaciółką Igi Świątek

Przyjaźń w tenisie nie jest łatwa. To w większości sport indywidualny i każdy skupia się na swoim wyniku. Zdarzają się wyjątki, jak choćby ten Aryny Sabalenki i Pauli Badosy, ale większość tenisowych przyjaźni nie przeżywa próby czasu.

Iga Świątek do dziś jest w bardzo ciepłych stosunkach z Mają Chwalińską czy Kają Juvan, ale wśród pozostałych tenisistek ma raczej znajome niż koleżanki. Jedną z nich już dziś jest Andreea Prisacariu, która niegdyś przyjaźniła się z Polką, ale, jak się okazało, ich relacja wygasła.

Iga Świątek zaczęła się dystansować od Prisacariu

"Iga dystansowała nas fizycznie od 2016. Moja przyjaźń z nią trwała od 13. do 16. roku życia. Potem nasze drogi się rozeszły. Grałam z nią też finał jakiegoś turnieju w Polsce w wieku 16 lat i przegrałam chyba 5:7, 0:6. Pozostałam przyjaciółką Mai Chwalińskiej, z którą znałam się z kilku turniejów. W pewnym momencie w rankingu wyprzedziła ona nawet Igę, dopóki ta nie uporządkowała wszystkiego, co musiała" - mówiła 484. tenisistka świata.

Jeszcze jakiś czas temu Prisacariu zaznaczała jednak, że Świątek wciąż jest wspaniałą osobą i potrafi być bardzo wspierająca w trudnych momentach. Póki co widać jednak, że raszynianka jest skupiona przede wszystkim na grze i nie ma wiele czasu na rozwój relacji.

