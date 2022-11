Turnieje mężczyzn mają wyższe budżety. Dlatego Polka nie wygrała

Skąd to się bierze? Z wielkich nierówności w nagrodach za turnieje męskie i kobiece. Budżet zakończonego dzisiaj ATP Finals to 14,75 miliona dolarów, WTA Finals - zaledwie 5. Niemal dokładnie tyle dostał dziś Novak Djoković za triumf w Turynie. A przecież do 10 listopada Serb wywalczył na korcie tylko nieco ponad 5,1 miliona! Na takim samym poziomie płacowym są obecnie tylko budżety czterech turniejów wielkoszlemowych - do podziału u pań i panów jest po 116 miliona dolarów.