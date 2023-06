Iga Świątek ma z tym problem. "Absolutnie nie powinna tak mówić"

Po fantastycznym okresie na "mączce", zwieńczonym triumfem w Rolandzie Garrosie, Iga Świątek przystępuje do gry na trawie, z którą, delikatnie mówiąc, nieszczególnie się lubi. To jednak absolutnie nie oznacza, że nie jest w stanie powalczyć nawet o triumf w Wimbledonie. Jak przekonuje jej były trener Piotr Sierzputowski w rozmowie ze Sport.pl, Polka nie powinna obawiać się rywalek, bo i one mają swoje problemy na takiej nawierzchni.