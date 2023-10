Iga Świątek ma wiele wspólnego z Hiszpanem. Znamy odpowiedź, co ich łączy

Polska zawodniczka nie wystąpiła w tym roku tylko w Miami, gdzie była kontuzjowana oraz w Guadalajarze - tam odpuściła start, by móc dobrze się przygotować do rywalizacji w Azji. W pozostałych zmaganiach tej rangi meldowała się za każdym razem co najmniej w najlepszej "8" turnieju, dwukrotnie dochodząc do finału imprezy. Do tej pory nie udało się zdobyć tytułu, więc kto wie - może Świątek dokona tej sztuki w Pekinie.