Iga Świątek ma trzy wielkie pogromczynie. Jedno nazwisko mocno zaskakuje

Jelena Rybakina wygrała środowy ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie z Igą Świątek. Choć Polka musiała poddać spotkanie z powodu urazu prawego uda, to naturalnie zwycięstwo do bilansu mogła sobie doliczyć Rosjanka reprezentująca Kazachstan. Tylko trzy tenisistki z obecnego touru pokonały raszyniankę przynajmniej trzykrotnie. Zawodniczka urodzona w Moskwie dołączyła do Aryny Sabalenki i... Jeleny Ostapenko.