Iga Świątek: Dzięki rodzinie jestem wciąż tą samą Igą

Ta imponująca liczba przełożyła się na dwa wielkoszlemowe zwycięstwa w turniejach French Open i US Open, a ogółem Polka triumfowała w ośmiu zawodach. Była to pierwsza taka sytuacja od 2013 roku i wyczynu wielkiej Sereny Williams, by zawodniczka była w stanie odnieść co najmniej osiem turniejowych zwycięstw.