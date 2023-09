Iga Świątek ma przebiec maraton, nie sprint

Inaczej być nie mogło, bo Świątek to obecnie najbardziej eksploatowana zawodniczka cyklu WTA. To kolejny sezon w którym gra tak intensywnie. W ubiegłym roku rozegrała 74 mecze w zawodowym cyklu, o 10 więcej niż Ons Jabeur, druga w tej statystyce i o 11 więcej niż Maria Sakkari , Caroline Garcia i Daria Kasatkina . W tym sezonie raszynianka znów jest najciężej pracującą tenisistką w WTA (uwzględniając mecze singlowe). Rozegrała 66 spotkania, o pięć więcej niż Aryna Sabalenka.

Krótsze mecze Igi Świątek też dużo kosztują

- Ktoś może powiedzieć, że mecze wcześniejsze nie były długie, nie straciła seta. Ale każdy mecz Igi jest intensywny, nawet jak trwa 50 minut. Często myli się te pojęcia objętość i intensywność. Objętość to czas trwania meczu, intensywność to jest to jaką moc generuje zawodnik przy uderzeniu i przemieszczaniu się. Iga zawsze robi to bardzo dynamicznie. Dla niej każdy wysiłek jest wysiłkiem o wysokiej intensywności - tłumaczył w wywiadzie dla Interii Krzysztof Guzowski, były fizjoterapeuta Agnieszki Radwańskiej i Caroline Wozniacki.