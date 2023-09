Iga Świątek ma problem z tym sportem. Dostała nieoczekiwaną ofertę

Scenka z poniedziałkowej uroczystości wręczenia nagród dla uczestników programu "Dobra Drużyna PZU". Wśród 15 nagrodzonych znalazł się Pływacki Klub Sportowy "Orka" Herby. Po chwili dla fotografów i przyjęciu voucheru trenerka klubu z uśmiechem zwróciła się do polskiej tenisistki.

- Zapraszamy naszego gościa na lekcję pływania do naszych trenerów - zachęciła raszyniankę trenerka.

Strach Igi Świątek przed basenem

W dzieciństwie polska tenisistka próbowała jednak wielu sportów, także pływania. Tomasz Świątek, były wioślarz, zaprowadził obie córki na basen, do sekcji pływackiej. Ale nawet on wspominał, że nie był to dobry pomysł. Starsza córka Agata często się przeziębiała, a Iga po prostu nie chciała pływać.