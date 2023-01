Iga Świątek ma problem jak Naomi Osaka, jak Ashleigh Barty? Eksperci zastanawiają się, dlaczego przegrała

Mimo że Świątek przegrała ze zwyciężczynią ubiegłorocznego Wimbledonu jednak wynik i łatwość z jaką oddała inicjatywę Jelenie Rybakinie wzbudziła szereg pytań. Co się stało? Czy Świątek nie będzie tak dominować w światowym tenisie jak Serena Williams, Novak Djoković, czy Roger Federer jak na to wskazywał ubiegły sezon? - pytają komentatorzy w niektórych zagranicznych mediach.

Co się stało z Naomi Osaką?

Zwyciężczyni czterech turniejów wielkoszlemowych - US Open w 2018 i 2020 roku i Australian Open w 2019 i 2021 roku, była liderka rankingu WTA, otwarcie przyznała się do swoich problemów psychicznych i nieumiejętności radzenia sobie z presją. Mówiła o tym, gdy była na szczycie. Wtedy właśnie kłopoty mentalne najbardziej dały o sobie znać. Japonka zmieniła swoje życie. Niedawno poinformowała, że jest w ciąży, ale praktycznie cały poprzedni sezon miała sportowo stracony.

"Świątek była smutna i przygnębiona, ale chciała mówić o tym, co ją gnębi"

- Dziś czułam, że nie mogę więcej z siebie dać. Nie byłam w stanie jeszcze bardziej walczyć. Myślę, że to kwestia nastawienia, podejścia do gry. Chyba zrobiłam w tym względzie krok w tył. Czułam presję. Za bardzo chciałam - powiedziała 21-letnia tenisistka.

Wysłannik francuskiego dziennika "L’Equipe" w swoim tekście z konferencji prasowej z udziałem Światek zauważył, że zasiadając za stołem przed dziennikarzami Polka była "smutna i przygnębiona", ale zarazem jakby uwolniła się od presji, od czegoś co jej ciążyło przez wiele tygodni. A na pytania odpowiadała chętnie, dzieląc się z tym, co ją gnębi.

Nadal, Federer i Djoković musieli nauczyć się mentalności zwycięzców

"Doskonale znam to uczucie. Poznałem ją w czasie swojej kariery, na przykład w czasie finału Roland Garrosa z Yannickiem Noahem. Próbowałem grać tylko tak, żeby nie przegrać. Przed meczem, że skoro jestem faworytem to znam odpowiedź na to, czym może mi się przeciwstawić. Ale to był ogromny błąd. Trzeba grać za wszelką cenę o zwycięstwo. Taka mentalność robi ogromną różnicę." - napisał w swoim komentarzu w "L’Equipe" Mats Wilander.