Iga Świątek ma powody do radości. Szykują się wielkie zmiany w WTA

Cel: ta sama pula nagród u mężczyzn i kobiet

Jednym z głównych zadań WTA będzie zrównanie puli nagród w turniejach WTA i ATP. Do 2027 roku dotyczyć to będzie turniejów łączonych WTA i ATP 1000 i 500, a do 2033 roku turniejów tej samej rangi, ale trwających tydzień. To realizacja postulatu wielu tenisistek, w tym Igi Świątek, która podkreślała niesprawiedliwość dotychczasowych rozwiązań.