Iga Świątek ma o co walczyć. Bajońskie sumy za wygraną

Iga Świątek ma przed sobą finał turnieju w Madrycie, w którym zmierzy się z Aryną Sabalenką. Polka postara się o swój pierwszy triumf w Madrycie. Zaraz potem ruszy do Rzymu, by walczyć o zwycięstwo w wielkim sprawdzianie przed Rolandem Garrosem. Jest jednak o co walczyć, zarówno punktowo, jak i pieniężnie.

Iga Świątek zawalczy w Rzymie. Ile dostanie?

WTA w Rzymie. Ile pieniędzy dla tenisistek?

Dla przegranej finalistki przygotowano 365 015 euro, czyli trochę ponad 1,5 mln zł. Na tym się jednak nie kończy. Półfinalistki, które nie zameldowały się w finałach, dostaną na konta 192 405 euro, czyli ok. 850 tys. zł. Do każdej z ćwierćfinalistek trafi suma 99 160 euro, czyli ok. 450 tys. zł. Na tenisistki, które wygrają jeden mecz, czeka 16 965 euro, czyli ok. 75 tys. zł, a dla tych, które zatrzymają się jedynie na pierwszej rundzie przewidziano nagrodę w postaci 10 495 euro, czyli ok. 45 tys. zł. Każda z tenisistek, która przybywa na miejsce ma o co walczyć - turnieje tej rangi dają nie tylko pieniądze, ale również punkty. Ranking za plecami Igi Świątek to prawdziwe pobojowisko, a włoski turniej może w nim jeszcze wiele namieszać.